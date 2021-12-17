«Почта России» и «Петербургский дневник» представили специальные открытки в честь Нового года

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Генеральный директор АО «Петроцентр», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов и руководитель макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Дмитрий Серебренников представили специальные открытки в честь Нового года.
«Почта России» и «Петербургский дневник» представили специальные открытки в честь Нового года
  • РИА Новости

С 20 декабря рядом с главной ёлкой Санкт-Петербурга появится праздничное пространство в форме гигантского абажура и пункт посткроссинга, откуда можно будет отправить авторскую открытку в любую точку мира.

Новогоднюю коллекцию сделали на основе рисунков детей — лауреатов конкурса «Главная открытка города».

«Новогодняя почта» будет открыта каждый день с 20 по 30 декабря с 17:00 до 20:00.

«У нас очень продуктивная история взаимодействия с «Петербургским дневником», за что вам большое спасибо. С точки зрения дальнейших планов мы точно открыты к обсуждению и новым форматам взаимодействия с вами», — заявил Серебренников.

Со своей стороны, Смирнов выразил мнение, что почта на главной площади города, рядом с главной ёлкой Петербурга, — это то, что будет востребовано жителями.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

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