Стали известны самые популярные направления на новогодние праздники у россиян

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Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» назвали самые популярные направления на новогодние праздники среди россиян.
Стали известны самые популярные направления на новогодние праздники у россиян
  • Pixabay

Как пишет Life.ru, большинство тех, кто планирует поездки на Новый год, отправятся в Турцию, Армению и Молдавию. В числе других популярных направлений — ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария.

Среди тех россиян, кто выбрал внутренний туризм, спросом пользуются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Как отмечается, по сравнению с 2020 годом число пользователей, планирующих отправиться на отдых зимой, выросло на 25%.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.

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