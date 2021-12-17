В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов вузов

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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области включило студентов высших учебных заведений в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов вузов
  • РИА Новости

«Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских включил студентов вузов старше 18 лет... в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной иммунизации... против... COVID-19», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно опубликованному постановлению, студенты должны привиться первым компонентом до 1 февраля 2022 года, вторым — до 1 марта 2022 года.

Новые правила не касаются граждан, которые имеют медотвод от вакцинации или документы о перенесённом в течение последних шести месяцев заболевании.

Ранее обязательную вакцинацию для студентов и лиц старше 60 лет ввели в Чувашии.

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