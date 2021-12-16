В Чувашии ввели обязательную вакцинацию для студентов и лиц старше 60 лет
- Reuters
«Внесены изменения в постановление о проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельных категорий взрослого населения Чувашской Республики», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в расширенный список подлежащих вакцинации вошли лица в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, а также студенты старше 18 лет.
Ранее власти Крыма продлили режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет.