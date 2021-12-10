В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет

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Власти Крыма продлили режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышений готовности.
В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет
  • Pixabay

«С 15 декабря и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не имеющих сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (или QR-кода) или сертификата о перенесённом заболевании (или QR-кода), не покидать места проживания (пребывания)», — говорится в сообщении.

Кроме того, для данной категории граждан с 15 декабря отменён льготный проезд в общественном транспорте.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров ввёл обязательный режим самоизоляции для жителей с подозрением на коронавирус, а также для контактировавших с ними. Исключением станут привитые или уже переболевшие граждане.

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