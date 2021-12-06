В Башкирии установили режим самоизоляции для жителей с подозрением на COVID-19

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Глава Башкирии Радий Хабиров ввёл обязательный режим самоизоляции для жителей с подозрением на коронавирус, а также для контактировавших с ними. Исключением станут привитые или уже переболевшие граждане.
В Башкирии установили режим самоизоляции для жителей с подозрением на COVID-19
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции устанавливается в отношении жителей с подтверждённым диагнозом COVID-19 или с подозрением на него, а также контактировавших с ними, за исключением тех, кто прошёл полный курс вакцинации против коронавируса в течение последних шести месяцев или переболел COVID-19 в течение полугода, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в сообщении администрации Башкирии.

Как стало известно ранее, обязательная вакцинация от коронавируса введена для ряда лиц в Рязанской области, в том числе для граждан старше 60 лет.

3 декабря обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан в возрасте 60 лет и старше объявили в Республике Коми.

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