В Башкирии установили режим самоизоляции для жителей с подозрением на COVID-19

Глава Башкирии Радий Хабиров ввёл обязательный режим самоизоляции для жителей с подозрением на коронавирус, а также для контактировавших с ними. Исключением станут привитые или уже переболевшие граждане.

«Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции устанавливается в отношении жителей с подтверждённым диагнозом COVID-19 или с подозрением на него, а также контактировавших с ними, за исключением тех, кто прошёл полный курс вакцинации против коронавируса в течение последних шести месяцев или переболел COVID-19 в течение полугода, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в сообщении администрации Башкирии.

Как стало известно ранее, обязательная вакцинация от коронавируса введена для ряда лиц в Рязанской области, в том числе для граждан старше 60 лет.

3 декабря обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан в возрасте 60 лет и старше объявили в Республике Коми.