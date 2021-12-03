В Коми вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
- AP
«Обеспечить с 04.12.2021 года проведение на территории Республики Коми профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации», — говорится в приказе Роспотребнадзора.
Исключение — медицинские противопоказания к прививке.
Также сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Омской области для лиц старше 60 лет.