В Коми вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан в возрасте 60 лет и старше объявлена в Коми.

«Обеспечить с 04.12.2021 года проведение на территории Республики Коми профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации», — говорится в приказе Роспотребнадзора.

Исключение — медицинские противопоказания к прививке.

Также сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Омской области для лиц старше 60 лет.