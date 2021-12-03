В Коми вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

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Обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан в возрасте 60 лет и старше объявлена в Коми.
В Коми вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
  • AP

«Обеспечить с 04.12.2021 года проведение на территории Республики Коми профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации», — говорится в приказе Роспотребнадзора.

Исключение — медицинские противопоказания к прививке.

Также сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Омской области для лиц старше 60 лет. 

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