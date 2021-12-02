В Омской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Омской области для лиц старше 60 лет. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача региона Александра Криги.

«Дополнить (постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. — RT) подпунктом «Лицам в возрасте 60 лет и старше», — говорится в документе.

Отмечается, что за неделю с 22 по 28 ноября в регионе было зафиксировано 4106 случаев коронавируса. Наибольшие показатели заболеваемости зарегистрированы среди лиц старше 60 лет.

Ранее в Липецкой области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет.