В Омской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

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Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Омской области для лиц старше 60 лет. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача региона Александра Криги.
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет
  • РИА Новости

«Дополнить (постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. — RT) подпунктом «Лицам в возрасте 60 лет и старше», — говорится в документе.

Отмечается, что за неделю с 22 по 28 ноября в регионе было зафиксировано 4106 случаев коронавируса. Наибольшие показатели заболеваемости зарегистрированы среди лиц старше 60 лет. 

Ранее в Липецкой области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет.

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