В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 среди людей старше 60 лет

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Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление, вводящее обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции среди студентов и людей старше 60 лет.
В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 среди людей старше 60 лет
  • AP

Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

«Внести в постановление... «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», следующие изменения... лицам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования... лицам в возрасте 60 лет и старше», — говорится в документе.

Ранее в Челябинской области приняли решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для совершеннолетних студентов и граждан старше 60 лет.

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