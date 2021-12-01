В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 среди людей старше 60 лет

Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев подписал постановление, вводящее обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции среди студентов и людей старше 60 лет.

Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

«Внести в постановление... «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», следующие изменения... лицам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования... лицам в возрасте 60 лет и старше», — говорится в документе.

Ранее в Челябинской области приняли решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для совершеннолетних студентов и граждан старше 60 лет.