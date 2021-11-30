В Челябинской области вводят обязательную вакцинацию для студентов и пожилых
- AP
Соответствующее постановление опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что проведение профилактических прививок указанным категориям необходимо обеспечить с 1 декабря.
Первую прививку необходимо будет сделать в срок до 20 декабря, а вторую — до 10 января.
Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».
В Хабаровском крае сотрудники органов исполнительной власти, у которых имеется заключение о медотводе от вакцинации от коронавируса, с 1 декабря перейдут на дистанционную работу.