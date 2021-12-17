Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналу RT auf Sendung

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Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно восстановить доступ к каналу RT auf Sendung и напомнил видеохостингу о возможном ограничении доступа и административной ответственности.
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналу RT auf Sendung
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Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в ведомстве потребовали объяснить причины введения ограничений.

В частности, в письме отмечается, что деструктивные действия видеохостинга являются беспрецедентными, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

«Ведомство считает это актом цензуры, что, согласно российской Конституции, запрещено», — уточняется в сообщении.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова прокомментировала удаление нового канала RT на немецком на YouTube.

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