Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналу RT auf Sendung
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, в ведомстве потребовали объяснить причины введения ограничений.
В частности, в письме отмечается, что деструктивные действия видеохостинга являются беспрецедентными, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
«Ведомство считает это актом цензуры, что, согласно российской Конституции, запрещено», — уточняется в сообщении.
Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова прокомментировала удаление нового канала RT на немецком на YouTube.