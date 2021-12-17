В результате взрыва газовоздушной смеси в Дагестане пострадал один человек

В результате взрыва газовоздушной смеси в Махачкале пострадал один человек.

«По уточнённой информации, хлопок произошёл в пристроенном неэксплуатируемом двухэтажном здании салона красоты. Пострадала одна женщина, в шоковом состоянии увезена каретой скорой помощи», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану.

Отмечается, что пожар, возникший после взрыва, ликвидирован.

Ранее сообщалось, что на станции технического обслуживания оборудования в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) произошёл взрыв газового баллона, в результате чего пострадали несколько человек.