В результате взрыва газовоздушной смеси в Дагестане пострадал один человек
- РИА Новости
«По уточнённой информации, хлопок произошёл в пристроенном неэксплуатируемом двухэтажном здании салона красоты. Пострадала одна женщина, в шоковом состоянии увезена каретой скорой помощи», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану.
Отмечается, что пожар, возникший после взрыва, ликвидирован.
Ранее сообщалось, что на станции технического обслуживания оборудования в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) произошёл взрыв газового баллона, в результате чего пострадали несколько человек.