Автоэксперт Моржаретто заявил, что острая фаза дефицита машин в России пройдёт к лету

Короткая ссылка
Примерно к началу лета в России пройдёт самая острая фаза дефицита авто, заявил в стриме RT «Летучка» автомобильный журналист Игорь Моржаретто.
Автоэксперт Моржаретто заявил, что острая фаза дефицита машин в России пройдёт к лету
  • РИА Новости

«Где-то к началу лета удастся пройти самую острую фазу дефицита. И соответственно, машины у дилеров появятся и не будет ситуации, когда дилеры накручивали по 20—30% и более на ненужных дилерских опциях», — сказал он.

Аналитики «Авто.ру» ранее выяснили, что розничные цены на автомобили 35 марок в октябре выросли на 1,5% по сравнению с сентябрём.

По мнению вице-президента Российской ассоциации автомобильных дилеров Дениса Мигаля, рост цен на авто связан с дефицитом полупроводников и последствиями пандемии коронавируса.

Он считает, что нехватка на рынке полупроводников может сохраниться в течение 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить