Автоэксперт Моржаретто заявил, что острая фаза дефицита машин в России пройдёт к лету

Примерно к началу лета в России пройдёт самая острая фаза дефицита авто, заявил в стриме RT «Летучка» автомобильный журналист Игорь Моржаретто.

«Где-то к началу лета удастся пройти самую острую фазу дефицита. И соответственно, машины у дилеров появятся и не будет ситуации, когда дилеры накручивали по 20—30% и более на ненужных дилерских опциях», — сказал он.

Аналитики «Авто.ру» ранее выяснили, что розничные цены на автомобили 35 марок в октябре выросли на 1,5% по сравнению с сентябрём.

По мнению вице-президента Российской ассоциации автомобильных дилеров Дениса Мигаля, рост цен на авто связан с дефицитом полупроводников и последствиями пандемии коронавируса.

Он считает, что нехватка на рынке полупроводников может сохраниться в течение 2022 года.