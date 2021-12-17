Автоэксперт Моржаретто заявил, что острая фаза дефицита машин в России пройдёт к лету
- РИА Новости
«Где-то к началу лета удастся пройти самую острую фазу дефицита. И соответственно, машины у дилеров появятся и не будет ситуации, когда дилеры накручивали по 20—30% и более на ненужных дилерских опциях», — сказал он.
Аналитики «Авто.ру» ранее выяснили, что розничные цены на автомобили 35 марок в октябре выросли на 1,5% по сравнению с сентябрём.
По мнению вице-президента Российской ассоциации автомобильных дилеров Дениса Мигаля, рост цен на авто связан с дефицитом полупроводников и последствиями пандемии коронавируса.
Он считает, что нехватка на рынке полупроводников может сохраниться в течение 2022 года.