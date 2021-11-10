Исследование: в России автомобили 35 брендов подорожали в октябре

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Аналитики «Авто.ру» выяснили, что розничные цены на автомобили 35 марок в октябре выросли на 1,5% по сравнению с сентябрём.
Исследование: в России автомобили 35 брендов подорожали в октябре
  • РИА Новости

Как пишут «Известия», наиболее заметно поднялись цены на Changan — (+3,9%), Audi (+3%) и Izusu (+2,9%). Также зафиксирован рост цен на модели Škoda (+2,5%), BMW и Toyota (+2,4%).

«Второй месяц подряд дорожают модели Lada: в октябре они прибавили ещё 1,6%. С начала года тольяттинский производитель поднял цены на свою продукцию уже в шестой раз. Среди других наиболее популярных в России брендов подросли цены на УАЗ (+1,7%), Mazda, Mitsubishi и Renault (+1,5%), Lexus (+1,3%)», — среди прочего говорится в материале.

Ранее исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов в беседе с URA.RU рассказал, что новые автомобили в России подорожали на 90% за последние семь лет.

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