Исследование: в России автомобили 35 брендов подорожали в октябре

Аналитики «Авто.ру» выяснили, что розничные цены на автомобили 35 марок в октябре выросли на 1,5% по сравнению с сентябрём.

Как пишут «Известия», наиболее заметно поднялись цены на Changan — (+3,9%), Audi (+3%) и Izusu (+2,9%). Также зафиксирован рост цен на модели Škoda (+2,5%), BMW и Toyota (+2,4%).

«Второй месяц подряд дорожают модели Lada: в октябре они прибавили ещё 1,6%. С начала года тольяттинский производитель поднял цены на свою продукцию уже в шестой раз. Среди других наиболее популярных в России брендов подросли цены на УАЗ (+1,7%), Mazda, Mitsubishi и Renault (+1,5%), Lexus (+1,3%)», — среди прочего говорится в материале.

Ранее исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов в беседе с URA.RU рассказал, что новые автомобили в России подорожали на 90% за последние семь лет.