В Кольском заливе начались испытания глубоководного спасательного аппарата АС-36

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После масштабного ремонта в Кольском заливе Баренцева моря начались приёмо-сдаточные испытания автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36.
В Кольском заливе начались испытания глубоководного спасательного аппарата АС-36
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«АС-36 в течение нескольких лет прошёл средний ремонт с модернизацией основных систем на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге и отработал часть испытаний на Балтике», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Северного флота.

Испытания будут проходить сначала в Кольском заливе, а затем — в море. 

К настоящему моменту специалисты частично проверили ходовые качества спасательного аппарата в надводном положении, теперь необходимо проинспектировать подводное маневрирование и выполнить замеры различных технических параметров. Кроме того, экипажу предстоит проверить работу приборов, систем и механизмов.

Штатным носителем АС-36 является спасательное судно «Михаил Рудницкий».

В 2015 году экипаж аппарата АС-36 принял участие в тренировках по его посадке на комингс-площадку стенд-макета лежащей на грунте подводной лодки на глубинах до 60 метров.

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