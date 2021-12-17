РИА Новости: мужчина умер от потери крови в автобусе в Москве

Мужчина умер от потери крови в автобусе в Москве, после того как поранил ногу на ступеньке транспортного средства.

«Известно, что гибель не носит криминального характера. Мужчина оступился на ступеньке в автобусе и поранил ногу. От медпомощи, предлагаемой пассажирами, он отказался», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Впоследствии мужчина скончался от потери крови. Следователи организовали проверку по факту случившегося.

По словам собеседника издания, пострадавший имел хроническое заболевание вен.

Ранее сообщалось, что в результате аварии под Набережными Челнами при участии пяти автомобилей один человек погиб и пять получили травмы различной степени тяжести.