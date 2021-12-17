Силуанов заявил, что строительство трассы М12 Москва — Казань будет выполнено в срок

Трасса М12 Москва — Казань будет построена в срок, несмотря на увеличение стоимости работ, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Несмотря на удорожание, расширение, увеличение протяжённости, где-то прилегающая инфраструктура, всё будет выполнено в срок», — цитирует Силуанова ТАСС.

По его словам, в дальнейшем трассу планируется продолжить до Екатеринбурга.

Полностью проект строительства М12 намерены реализовать к июню 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв ранее назвал важным проект трассы М12 до Казани для Подмосковья.