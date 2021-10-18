Губернатор Московской области Андрей Воробьёв высказался о значении строительства трассы М12 до Казани.

Об этом сообщает телеканал «360».

В регионе приступили к первому этапу создания трассы, призванной облегчить движение на дорогах в Балашихе, Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Люберцах и Богородском округе.

«Проект трассы Москва — Казань тоже скажется на Подмосковье. Для нас он очень важен», — заявил Воробьёв на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Полностью проект строительства М12 намерены реализовать к июню 2024 года.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что в Севастополе рассказали о ходе работ по ремонту дорог в 2021 году.