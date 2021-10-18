Воробьёв высказался о значении строительства трассы М12 до Казани

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв высказался о значении строительства трассы М12 до Казани.
Воробьёв высказался о значении строительства трассы М12 до Казани
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

В регионе приступили к первому этапу создания трассы, призванной облегчить движение на дорогах в Балашихе, Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Люберцах и Богородском округе.

«Проект трассы Москва — Казань тоже скажется на Подмосковье. Для нас он очень важен», — заявил Воробьёв на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Полностью проект строительства М12 намерены реализовать к июню 2024 года.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что в Севастополе рассказали о ходе работ по ремонту дорог в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить