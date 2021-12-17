Проект электромобиля «Кама» презентуют в 2022 году
- РИА Новости
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«Я верю, что те идеи, которые были заложены в «Каме-1» и проект «Кама» — это уже развитие этого продукта — имеют право на жизнь. Сейчас компания ведёт работу с потенциальными инвесторами, презентует проект, я думаю, в первом квартале следующего года мы обязательно вас пригласим, сделаем презентацию», — цитирует РИА Новости Когогина.
Для производства электромобиля рассматривается строительство отдельного завода.
Также по словам Когогина, «Камаз» в 2022 году намерен увеличить продажи грузовиков примерно на 2,3% в годовом выражении, до 45 тысяч штук.
Ранее сообщалось, что общий объём инвестиций, направленный на модернизацию общественного электротранспорта в России, составит порядка 400 млрд руб.