«Известия»: на модернизацию общественного электротранспорта направят около 400 млрд рублей

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Общий объём инвестиций, направленный на модернизацию общественного электротранспорта в России, составит порядка 400 млрд рублей.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя — члена правления ВЭБ.РФ Олега Говоруна.

Как отмечается, программа модернизации электротранспорта стартует в 2022 году, её инвестиционная стадия займёт от двух до пяти лет.

По словам, Говоруна, выделенные средства пойдут на покупку электробусов и строительство зарядных станций.

К тому же планируется в общей сложности заменить 668 км трамвайных путей и 1 544 трамвайных вагонов.

В ноябре заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Олег Дубровин высказался о перспективах электромобилей в стране.

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