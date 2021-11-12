В Общественной палате высказались о перспективах электромобилей в России

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Заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Олег Дубровин высказался о перспективах электромобилей в стране.
В Общественной палате высказались о перспективах электромобилей в России
  • РИА Новости

«Безусловно, у автомобилей, использующих альтернативные источники топлива, в России большое будущее, и электромобили не исключение», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в качестве гаранта выступает правительство, принявшее концепцию развития электротранспорта до 2030 года, согласно которой до конца 2024 года планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций по всей России.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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