В РВСН рассказали о планируемом заступлении полка «Сармата» на дежурство в 2022 году
- РИА Новости
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«Задача — к концу 2022 года поставить первый полк первой дивизии в Ужуре на боевое дежурство», — цитирует его РИА Новости.
Он считает, что данная задача будет выполнена.
В августе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что лётные испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования «Сармат» начнутся в 2021 году.
По его словам, передача ракет РВСН планируется в 2022 году.