В РВСН рассказали о планируемом заступлении полка «Сармата» на дежурство в 2022 году

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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ генерал-полковник Сергей Каракаев в эфире телеканала «Звезда» заявил, что первый полк российских МБР «Сармат», как ожидается, заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурском ракетном соединении.
В РВСН рассказали о планируемом заступлении полка «Сармата» на дежурство в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«Задача — к концу 2022 года поставить первый полк первой дивизии в Ужуре на боевое дежурство», — цитирует его РИА Новости.

Он считает, что данная задача будет выполнена.

В августе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что лётные испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования «Сармат» начнутся в 2021 году.

По его словам, передача ракет РВСН планируется в 2022 году.

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