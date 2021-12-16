В РВСН рассказали о планируемом заступлении полка «Сармата» на дежурство в 2022 году

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ генерал-полковник Сергей Каракаев в эфире телеканала «Звезда» заявил, что первый полк российских МБР «Сармат», как ожидается, заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурском ракетном соединении.

«Задача — к концу 2022 года поставить первый полк первой дивизии в Ужуре на боевое дежурство», — цитирует его РИА Новости.

Он считает, что данная задача будет выполнена.

В августе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что лётные испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования «Сармат» начнутся в 2021 году.

По его словам, передача ракет РВСН планируется в 2022 году.