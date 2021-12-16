В Роспотребнадзоре дали советы по выбору новогодней ёлки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.
«При выборе натуральной ёлки следует обратить внимание на то, чтобы на стволе не было плесени и пятен, а иголочки имели глубокий зелёный цвет. Также рекомендуем провести рукой по веточкам и слегка погнуть их: на пальцах не должно оставаться иголок», — отмечается в сообщении.
При выборе искусственной ели нужно провести ладонью против роста иголок — если они остаются на руке, то такой товар покупать не стоит. Кроме того, качественная искусственная ель не имеет запаха.
Также эксперты советуют покупать ёлку на ёлочных базарах, в лесничествах и супермаркетах.
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