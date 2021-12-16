В Роспотребнадзоре дали советы по выбору новогодней ёлки

В пермском управлении Роспотребнадзора дали советы по выбору качественной новогодней ёлки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

«При выборе натуральной ёлки следует обратить внимание на то, чтобы на стволе не было плесени и пятен, а иголочки имели глубокий зелёный цвет. Также рекомендуем провести рукой по веточкам и слегка погнуть их: на пальцах не должно оставаться иголок», — отмечается в сообщении.

При выборе искусственной ели нужно провести ладонью против роста иголок — если они остаются на руке, то такой товар покупать не стоит. Кроме того, качественная искусственная ель не имеет запаха.

Также эксперты советуют покупать ёлку на ёлочных базарах, в лесничествах и супермаркетах.

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