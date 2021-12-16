Покалеченная мужем россиянка Грачёва объяснила подачу жалобы в ЕСПЧ
- Reuters
«За месяц до трагедии бывший муж вывозил меня в лес с ножом», — сказала она.
По словам Грачёвой, она писала заявление участковому и надеялась, что будут приняты какие-то меры, но «участковый ничего не сделал».
«Как мы знаем, моё дело прошло через девять сотрудников полиции — и никто ничего не предпринял», — заявила женщина.
Ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить €370 тыс. Маргарите Грачёвой, которой бывший муж отрубил кисти рук.
В июле 2019 года ЕСПЧ принял к рассмотрению около десяти жалоб на Россию, касающихся бытового насилия в семье, в том числе обращение Грачёвой.
Подробнее — в материале RT.