Покалеченная мужем россиянка Грачёва объяснила подачу жалобы в ЕСПЧ

Россиянка Маргарита Грачёва, которой бывший муж отрубил кисти рук, объяснила в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» , почему её адвокат обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«За месяц до трагедии бывший муж вывозил меня в лес с ножом», — сказала она.

По словам Грачёвой, она писала заявление участковому и надеялась, что будут приняты какие-то меры, но «участковый ничего не сделал».

«Как мы знаем, моё дело прошло через девять сотрудников полиции — и никто ничего не предпринял», — заявила женщина.

Ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить €370 тыс. Маргарите Грачёвой, которой бывший муж отрубил кисти рук.

В июле 2019 года ЕСПЧ принял к рассмотрению около десяти жалоб на Россию, касающихся бытового насилия в семье, в том числе обращение Грачёвой.

Подробнее — в материале RT.