ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию покалеченной мужем Маргарите Грачёвой

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить €370 тыс. Маргарите Грачёвой, которой бывший муж отрубил кисти рук.

«Суд постановил, что Россия должна выплатить Грачёвой €330 660 за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также €40 000 в качестве компенсации морального вреда», — говорится в решении.

В июле 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению около десяти жалоб на Россию, касающихся бытового насилия в семье, в том числе обращение жительницы Серпухова Маргариты Грачёвой, которой бывший муж отрубил кисти рук.

Подробнее — в материале RT.