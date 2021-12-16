Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным данным

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных.
Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным данным
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Правительству совместно с Госдумой поручено «ускорить подготовку проектов федеральных законов о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, в соответствии с которыми органам государственной власти будет разрешено предоставлять организациям, разрабатывающим технологические решения с применением искусственного интеллекта, и научным организациям доступ к наборам обезличенных данных при условии обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, в том числе обезличенных».

Срок исполнения поручения — 1 марта 2022 года.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Путин заявил, что необходимо выстроить систему управленческого опыта на местах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить