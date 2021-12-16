Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным данным

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Правительству совместно с Госдумой поручено «ускорить подготовку проектов федеральных законов о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, в соответствии с которыми органам государственной власти будет разрешено предоставлять организациям, разрабатывающим технологические решения с применением искусственного интеллекта, и научным организациям доступ к наборам обезличенных данных при условии обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, в том числе обезличенных».

Срок исполнения поручения — 1 марта 2022 года.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Путин заявил, что необходимо выстроить систему управленческого опыта на местах.