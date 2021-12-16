Путин заявил о необходимости выстроить систему управленческого опыта на местах

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо выстроить систему управленческого опыта на местах.

Об этом российский лидер сказал на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Прошу профильные комиссии Госсовета — вместе с агентством, конечно, — выстроить действенную систему распространения опыта управленческих команд на местах, а правительству… необходимо включить наиболее значимые решения в национальные проекты, в госпрограммы, в том числе в области инфраструктурного развития», — заявил он.

RT ведёт трансляцию заседания.