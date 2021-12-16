Путин заявил о необходимости выстроить систему управленческого опыта на местах
- РИА Новости
Об этом российский лидер сказал на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
«Прошу профильные комиссии Госсовета — вместе с агентством, конечно, — выстроить действенную систему распространения опыта управленческих команд на местах, а правительству… необходимо включить наиболее значимые решения в национальные проекты, в госпрограммы, в том числе в области инфраструктурного развития», — заявил он.
RT ведёт трансляцию заседания.