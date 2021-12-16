Юрист Трещёв прокомментировал идею использования водительских прав для идентификации клиентов

Доктор юридических наук Александр Трещёв прокомментировал идею использования водительских прав для идентификации клиентов.

«Это правильное решение», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, водительские права — такой же документ, удостоверяющий личность, как удостоверение офицера или загранпаспорт.

«И водительское удостоверение гораздо удобнее носить с собой, и больше для этого поводов. По всему миру люди перемещаются с таким удостоверением, показывают не паспорт, а некий ID, сравнимый по размеру с правами», — отметил Трещёв.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли закон, позволяющий финансовым и прочим организациям, которые проводят операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов в упрощённом порядке.