Юрист Трещёв прокомментировал идею использования водительских прав для идентификации клиентов

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Доктор юридических наук Александр Трещёв прокомментировал идею использования водительских прав для идентификации клиентов.
Юрист Трещёв прокомментировал идею использования водительских прав для идентификации клиентов
  • РИА Новости

«Это правильное решение», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, водительские права — такой же документ, удостоверяющий личность, как удостоверение офицера или загранпаспорт.

«И водительское удостоверение гораздо удобнее носить с собой, и больше для этого поводов. По всему миру люди перемещаются с таким удостоверением, показывают не паспорт, а некий ID, сравнимый по размеру с правами», — отметил Трещёв.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли закон, позволяющий финансовым и прочим организациям, которые проводят операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов в упрощённом порядке.

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