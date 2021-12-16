Власти Тверской области поздравили жителей региона с Днём освобождения Калинина
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Память о мужестве, стойкости и героизме защитников Калинина живёт в наших сердцах, увековечена в присвоенном Твери почётном звании «город воинской славы». Мы никогда не забудем тех, кто отдал свою жизнь во имя освобождения нашего города», — заявил Руденя.
Он поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за подвиг во имя Родины и будущих поколений.
Ранее НТВ сообщал, что на Сестрорецком мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге захоронили останки 22 красноармейцев.