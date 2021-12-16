Самолёт из Петербурга совершил аварийную посадку в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
«Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полётов в связи с аварийной посадкой самолёта в аэропорту Нижний Новгород», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы транспортной прокуратуры.
Отмечается, что пострадавших нет. Повреждений самолёта не допущено.
На борту находился 81 пассажир, а также четыре члена экипажа.
Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Краснодар самолёт совершил посадку из-за датчика разгерметизации.