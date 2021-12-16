Самолёт из Петербурга совершил аварийную посадку в Нижнем Новгороде

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Самолёт Embraer 190 авиакомпании «Икар», летевший по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения.
Самолёт из Петербурга совершил аварийную посадку в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

«Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полётов в связи с аварийной посадкой самолёта в аэропорту Нижний Новгород», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы транспортной прокуратуры.

Отмечается, что пострадавших нет. Повреждений самолёта не допущено.

На борту находился 81 пассажир, а также четыре члена экипажа.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Краснодар самолёт совершил посадку из-за датчика разгерметизации.

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