Шадаев назвал чрезмерной позицию ФАС по защите потребителей от роста тарифов операторов

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Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что позиция Федеральной антимонопольной службы касательно защиты потребителей от роста тарифов операторов иногда чрезмерна.
Шадаев назвал чрезмерной позицию ФАС по защите потребителей от роста тарифов операторов
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике.

По его словам, «не всё сбалансировано с точки зрения тарифов».

«Государство не регулирует тарифы на этом рынке, но при этом иногда, конечно, мы видим, что позиция ФАС в отношении защиты потребителей чрезмерна и иногда искусственно, необоснованно в нашем понимании в отдельных случаях ограничивается рост тарифов», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, тарифы операторов связи за последние несколько лет выросли меньше, чем инфляция. Он добавил, что при этом операторы принимают на себя серьёзную дополнительную нагрузку.

В сентябре заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин рассказал о мерах поддержки IT-отрасли.

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