Замглавы Минцифры Паршин рассказал о мерах поддержки IT-отрасли

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал детали второго пакета мер поддержки IT-отрасли.

«Заканчивается финальный этап согласования плана по поддержке отрасли IT, так называемого второго пакета мер. Мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят и обнародован», — цитируют его «Известия».

По словам замминистра, к мерам поддержки IT-сферы в рамках проекта относятся налоговое стимулирование, к примеру повышенный коэффициент, инвестиционно-налоговый вычет, а также ряд отечественных решений и других нововведений.

Сюда Паршин включил неналоговые и нефинансовые меры, связанные, в частности, с развитием экспорта IT.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.