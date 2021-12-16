В Сахалинской области рассказали о ходе реализации программы по расселению из аварийного жилья
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
В многоэтажный дом на улице Поповича в Южно-Сахалинске переедут жители, чьи квартиры признали непригодными за последние пять лет.
Следующий этап программы рассчитан до 2023 года. За это время должны быть переселены 1600 человек.
Также стало известно, что в Новороссийске в рамках программы «Дети Кубани» 66 детей-сирот получили квартиры, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Программа финансируется за счёт государственного, краевого и муниципального бюджетов.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области расселили свыше 14 тыс. кв. м аварийного жилья за год.