В Сахалинской области рассказали о ходе реализации программы по расселению из аварийного жилья

В Сахалинской области реализовали первую часть программы по расселению из аварийного жилья. Расселены дома, получившие такой статус до 1 января 2017 года.

Об этом сообщает ОТР.

В многоэтажный дом на улице Поповича в Южно-Сахалинске переедут жители, чьи квартиры признали непригодными за последние пять лет.

Следующий этап программы рассчитан до 2023 года. За это время должны быть переселены 1600 человек.

Также стало известно, что в Новороссийске в рамках программы «Дети Кубани» 66 детей-сирот получили квартиры, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Программа финансируется за счёт государственного, краевого и муниципального бюджетов.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области расселили свыше 14 тыс. кв. м аварийного жилья за год.