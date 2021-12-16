В Сахалинской области рассказали о ходе реализации программы по расселению из аварийного жилья

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В Сахалинской области реализовали первую часть программы по расселению из аварийного жилья. Расселены дома, получившие такой статус до 1 января 2017 года.
В Сахалинской области рассказали о ходе реализации программы по расселению из аварийного жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

В многоэтажный дом на улице Поповича в Южно-Сахалинске переедут жители, чьи квартиры признали непригодными за последние пять лет.

Следующий этап программы рассчитан до 2023 года. За это время должны быть переселены 1600 человек.

Также стало известно, что в Новороссийске в рамках программы «Дети Кубани» 66 детей-сирот получили квартиры, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Программа финансируется за счёт государственного, краевого и муниципального бюджетов.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области расселили свыше 14 тыс. кв. м аварийного жилья за год.

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