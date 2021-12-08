В Мурманской области расселили более 14 тысяч квадратных метров аварийного жилья за год

В Мурманской области расселили свыше 14 тыс. кв. м аварийного жилья за год.

Об этом сообщает Nord-News.

«Мурманская область показывает хороший результат по расселению из аварийного жилищного фонда накопительным итогом. За время реализации программы расселено почти 38 тыс. кв. м», — заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в Москве.

По его словам, северные регионы требуют особого внимания в этом вопросе.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья.