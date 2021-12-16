Три города России удостоены премии World Travel Awards

Три российских города удостоены премии World Travel Awards.

Об этом сообщает ОТР.

Москва признана лучшей для коротких поездок и изучения исторического наследия.

Винный парк в Ялте победил как новое туристическое направление года.

В четырёх номинациях победу одержал Санкт-Петербург, в том числе в главной категории — «Ведущее городское направление мира», передают «Невские новости».

Петербург также признали «Ведущим городом культурного туризма».

Ранее заместитель заведующего кафедрой индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова, член совета комитета Общенационального союза индустрии гостеприимства по развитию доступного туризма Роман Гареев высказался о перспективах отрасли.