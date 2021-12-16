Три города России удостоены премии World Travel Awards

Короткая ссылка
Три российских города удостоены премии World Travel Awards.
Три города России удостоены премии World Travel Awards
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Москва признана лучшей для коротких поездок и изучения исторического наследия.

Винный парк в Ялте победил как новое туристическое направление года.

В четырёх номинациях победу одержал Санкт-Петербург, в том числе в главной категории — «Ведущее городское направление мира», передают «Невские новости».

Петербург также признали «Ведущим городом культурного туризма».

Ранее заместитель заведующего кафедрой индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова, член совета комитета Общенационального союза индустрии гостеприимства по развитию доступного туризма Роман Гареев высказался о перспективах отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить