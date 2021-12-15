В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства высказались о перспективах отрасли туризма

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Заместитель заведующего кафедрой индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова, член Совета комитета Общенационального союза индустрии гостеприимства по развитию доступного туризма Роман Гареев высказался о перспективах отрасли.
В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства высказались о перспективах отрасли туризма
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он выразил мнение, что туризм будет развиваться, но в основном внутри страны.

«Почему так? Коронавирус сильно сказался на экономиках стран, в том числе тех, где туризм в допандемийное время занимал первое место по денежным поступлениям. Цены на отдых будут только расти», — пояснил он.

Со своей стороны, руководитель отдела по работе с отелями Марина Гончаренко прогнозирует, что стоимость зарубежного отдыха будет зависеть от топливных сборов, цен на перевозку.

«Стоимость размещения в среднем останется на уровне 2021 года, если мы говорим о массовых направлениях. Конечно, за исключением каких-то пиковых дат, как, например, новогодние каникулы», — уточнила она.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.

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