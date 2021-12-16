Более 315 тысяч жителей Подмосковья получили статус самозанятых

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Более 315 тыс. жителей Московской области получили статус самозанятых. За год их число выросло почти в два раза.
Более 315 тысяч жителей Подмосковья получили статус самозанятых
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра инвестиций региона Екатерину Зиновьеву.

Для самозанятых в Подмосковье предусмотрены меры поддержки, к примеру, микрозаймы и субсидии для компенсации затрат на маркетплейсах.

Как отметила Зиновьева, самозанятые могут арендовать и место в коворкингах на льготных условиях.

Также стало известно, что в Удмуртии более 30 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые, рассказал первый заместитель председателя правительства республики Константин Сунцов. Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

К настоящему времени в доход регионального бюджета от самозанятых поступило 60 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в качестве самозанятых зарегистрировались 130 тыс. человек.

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