Более 315 тысяч жителей Подмосковья получили статус самозанятых
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра инвестиций региона Екатерину Зиновьеву.
Для самозанятых в Подмосковье предусмотрены меры поддержки, к примеру, микрозаймы и субсидии для компенсации затрат на маркетплейсах.
Как отметила Зиновьева, самозанятые могут арендовать и место в коворкингах на льготных условиях.
Также стало известно, что в Удмуртии более 30 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые, рассказал первый заместитель председателя правительства республики Константин Сунцов. Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
К настоящему времени в доход регионального бюджета от самозанятых поступило 60 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в качестве самозанятых зарегистрировались 130 тыс. человек.