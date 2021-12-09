В Петербурге в качестве самозанятых зарегистрировались 130 тысяч человек

В Санкт-Петербурге в качестве самозанятых зарегистрировались 130 тыс. человек.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на председателя Комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко.

«Потенциально это число может вырасти до 500 тыс. Пандемия коронавируса на рост числа самозанятых никак не повлияла», — сказал он.

По его словам, даже такая простая формальность, как регистрация своей деятельности, является хорошим показателем для всего города.

«Даже если самозанятые вообще не платили никаких налогов, но просто заявили, что оформили этот статус и стали легально получать доход, это уже было бы хорошо, а если платят налоги — ещё лучше», — подчеркнул Чернейко.

Он добавил, что человек должен научиться жить в легальном пространстве.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о рекордном увеличении числа самозанятых.