В РЭО дали советы по экологичной встрече Нового года

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Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) дали советы по экологичной встрече Нового года.
В РЭО дали советы по экологичной встрече Нового года
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наступает приятная пора подарков, больших застолий, праздничного настроения и ярких красок. Но, как и любой праздник, Новый год — это также про горы мусора, которые образуются в результате масштабных гуляний», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В частности, рекомендуется выбирать качественные игрушки и гирлянды, которые долго прослужат. Также желательно использовать старые семейные игрушки или делать их самостоятельно из шишек, веток, цветной бумаги.

При украшении стола специалисты советуют отказаться от одноразовой посуды.

Что касается дресс-кода, то рекомендуется приобрести новый костюм, который захочется надеть ещё не раз, или найти в шкафу давно забытые наряды.

По мнению специалистов, наиболее экологичным подарком будет онлайн-перевод денег. Если же подарок уже куплен, то лучше использовать не обёрточную бумагу, а ткань.

Кроме того, в РЭО советуют отказаться от хлопушек, воздушных шаров, бенгальских огней в пользу свечей и украшений.

Ещё один совет — сортировка посленовогоднего мусора.

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