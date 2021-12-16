В РЭО дали советы по экологичной встрече Нового года

Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) дали советы по экологичной встрече Нового года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наступает приятная пора подарков, больших застолий, праздничного настроения и ярких красок. Но, как и любой праздник, Новый год — это также про горы мусора, которые образуются в результате масштабных гуляний», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В частности, рекомендуется выбирать качественные игрушки и гирлянды, которые долго прослужат. Также желательно использовать старые семейные игрушки или делать их самостоятельно из шишек, веток, цветной бумаги.

При украшении стола специалисты советуют отказаться от одноразовой посуды.

Что касается дресс-кода, то рекомендуется приобрести новый костюм, который захочется надеть ещё не раз, или найти в шкафу давно забытые наряды.

По мнению специалистов, наиболее экологичным подарком будет онлайн-перевод денег. Если же подарок уже куплен, то лучше использовать не обёрточную бумагу, а ткань.

Кроме того, в РЭО советуют отказаться от хлопушек, воздушных шаров, бенгальских огней в пользу свечей и украшений.

Ещё один совет — сортировка посленовогоднего мусора.

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