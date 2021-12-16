В Омской области задержан житель, угнавший машину скорой помощи

Короткая ссылка
Полицейские Таврического района Омской области задержали местного жителя, который угнал автомобиль скорой помощи.
В Омской области задержан житель, угнавший машину скорой помощи
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Мужчина, находившийся в спецавтомобиле, попытался убежать, но был задержан. Полицейские установили, что сотрудники скорой медицинской помощи прибыли на вызов. Водитель, помогая фельдшеру, вышел из транспортного средства. В этот момент проходивший мимо сельчанин воспользовался моментом и совершил угон автомобиля», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УМВД России по региону.

Угонщик попытался сбежать, но его задержали.

Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство и кражу.

Он объяснил угон тем, что был пьян и просто хотел покататься.

В ноябре 2019 года в Нижегородской области задержали подозреваемых в угоне машины скорой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить