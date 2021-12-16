В Омской области задержан житель, угнавший машину скорой помощи

Полицейские Таврического района Омской области задержали местного жителя, который угнал автомобиль скорой помощи.

«Мужчина, находившийся в спецавтомобиле, попытался убежать, но был задержан. Полицейские установили, что сотрудники скорой медицинской помощи прибыли на вызов. Водитель, помогая фельдшеру, вышел из транспортного средства. В этот момент проходивший мимо сельчанин воспользовался моментом и совершил угон автомобиля», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УМВД России по региону.

Угонщик попытался сбежать, но его задержали.

Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство и кражу.

Он объяснил угон тем, что был пьян и просто хотел покататься.

В ноябре 2019 года в Нижегородской области задержали подозреваемых в угоне машины скорой помощи.