В Омской области задержан житель, угнавший машину скорой помощи
- © РИА Новости / Алексей Майшев
«Мужчина, находившийся в спецавтомобиле, попытался убежать, но был задержан. Полицейские установили, что сотрудники скорой медицинской помощи прибыли на вызов. Водитель, помогая фельдшеру, вышел из транспортного средства. В этот момент проходивший мимо сельчанин воспользовался моментом и совершил угон автомобиля», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УМВД России по региону.
Угонщик попытался сбежать, но его задержали.
Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство и кражу.
Он объяснил угон тем, что был пьян и просто хотел покататься.
В ноябре 2019 года в Нижегородской области задержали подозреваемых в угоне машины скорой помощи.