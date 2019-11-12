В Нижегородской области задержали подозреваемых в угоне машины скорой помощи

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В Нижегородской области задержаны подозреваемые в угоне машины скорой помощи, сообщает сайт МВД России.
В Нижегородской области задержали подозреваемых в угоне машины скорой помощи
  • РИА Новости

«Сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение, что в рабочем посёлке Большое Мурашкино неизвестными угнана машина медицинской службы. Спустя 15 минут они заметили транспортное средство на одной из улиц города Кстово», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские с помощью специального громкоговорящего устройства потребовали, чтобы водитель остановился, но тот продолжил движение и попытался скрыться. Увеличив скорость, он выезжал на встречную полосу и проезжал перекрёстки на запрещающий сигнал светофора, что создавало угрозу для других участников движения.

Водитель также совершал опасные манёвры, пытаясь вытолкнуть служебный автомобиль с проезжей части.

«На 448-м километре федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» сотрудники правоохранительных органов, убедившись в отсутствии других машин, произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем прицельные — по колёсам автомобиля», — сообщила Волк.

Машина остановилась недалеко от деревни Подлесово. Из автомобиля выбежали двое мужчин и попытались скрыться в лесу, но были задержаны.

Заведено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ранее судимым фигурантам меры пресечения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор в отношении экс-сотрудника угрозыска по делу об угоне.

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