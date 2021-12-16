В смоленском университете обнаружили майнинговую ферму

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В Смоленской области на территории одного из вузов выявили незаконно подключённую к электросетям майнинговую ферму криптовалюты.
В смоленском университете обнаружили майнинговую ферму
  • Reuters

Об этом информирует региональная прокуратура.

«В ходе проверки установлено, что на территории Смоленского государственного университета спорта организована и осуществляет деятельность майнинговая ферма», — говорится в сообщении.

В результате деятельности майнинговой фермы, незаконно подключённой к электросетям образовательного учреждения, по предварительной оценке, вузу причинён ущерб на сумму более 5 млн рублей. 

Проверка проводится прокуратурой совместно с СК, ФСБ и полицией.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Генеральная прокуратура России разработала нормы, позволяющие арестовать и конфисковать криптовалюту из незаконного владения.

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