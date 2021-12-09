Экономист Беляев высказался об идее конфискации криптовалюты из незаконного владения

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Анастасия Румянцева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Генеральная прокуратура России разработала нормы, позволяющие арестовать и конфисковать криптовалюту из незаконного владения.
Экономист Беляев высказался об идее конфискации криптовалюты из незаконного владения
  • Reuters

«Нужно совершенно точно понимать, что подразумевается под незаконным владением криптовалютами. Если это просто воровство мошенническим способом (из одного кошелька переводится криптовалюта в другой, как обычные деньги), — это одно. Шаг сделан в правильном направлении, потому что любое хищение должно наказываться, особенно если это связано с набирающим обороты мошенничеством в виртуальной сфере с помощью технических средств», — добавил эксперт.

Также, по мнению Беляева, важно обратить внимание и на тот факт, что часто при майнинге криптовалют люди подключаются незаконно к источникам энергии, и фактически, как подчеркнул специалист, это воровство электроэнергии.

«Хорошо бы, чтобы и за это могли ответить те, кто пытается обогатиться на криптовалюте», — заявил Беляев.

Кроме того, экономист пояснил, что сейчас всё чаще криптовалюта и операции с ней используются как элемент в финансовых пирамидах, что также вредит благосостоянию граждан и наносит вред экономике.

«Они встраиваются в общую схему разработки этого пирамидального механизма, на этом основании люди привлекаются, и это служит манком для участия в такого рода пирамидах», — заключил собеседник RT.

Ранее глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов заявил о том, что ведомство разработало нормы, позволяющие арестовать и конфисковать криптовалюту из незаконного владения.

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