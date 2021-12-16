Подведены итоги конкурса «Большая перемена»

Подведены итоги всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом сообщает Life.ru.

В 2021 году участниками стали 2,5 млн школьников и студентов, что более чем в два раза превысило число участников 2020 года.

Обладателями приза в 1 млн рублей, который можно потратить на образование, стали 300 11-классников и 150 студентов колледжей.

Также были предусмотрены награды для учеников 9—10-х классов. Отмечены и образовательные организации. Кроме того, награждены педагоги-наставники, подготовившие победителей.

В финал международной премии #МыВместе вышло 15 проектов участников «Большой перемены», а 17 проектов получили грантовую поддержку Росмолодёжи.

Ранее ФАН назвало имена победителей конкурса «Большая перемена» из Пермского края.