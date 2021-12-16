Суд в Ростове-на-Дону объяснил текст приговора с «российскими частями в ДНР и ЛНР»

Кировский районный суд Ростова-на-Дону опубликовал на сайте приговор, в котором упоминаются «воинские части Вооружённых сил России, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР».

В суде РБК сообщили, что на сайте инстанции размещён «обезличенный приговор».

«Он соответствует оригиналу приговора, который находится в материалах уголовного дела. Там приведены показания подсудимого. В фабуле обвинения и в том, что признаёт суд, этого не говорится», — объяснили РБК в Кировском районном суде Ростова-на-Дону.

Там добавили, что не могут повлиять на показания подсудимого.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации приговора суда по делу о коррупции при поставках продовольствия, заявив, что если в документах идёт речь о российских войсках на территориях самопровозглашённых ЛНР и ДНР, то это ошибка.

Он подчеркнул, что никаких Вооружённых сил России на территории ДНР и ЛНР не было и нет.