Суд в Ростове-на-Дону объяснил текст приговора с «российскими частями в ДНР и ЛНР»
- РИА Новости
В суде РБК сообщили, что на сайте инстанции размещён «обезличенный приговор».
«Он соответствует оригиналу приговора, который находится в материалах уголовного дела. Там приведены показания подсудимого. В фабуле обвинения и в том, что признаёт суд, этого не говорится», — объяснили РБК в Кировском районном суде Ростова-на-Дону.
Там добавили, что не могут повлиять на показания подсудимого.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации приговора суда по делу о коррупции при поставках продовольствия, заявив, что если в документах идёт речь о российских войсках на территориях самопровозглашённых ЛНР и ДНР, то это ошибка.
Он подчеркнул, что никаких Вооружённых сил России на территории ДНР и ЛНР не было и нет.