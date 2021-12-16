Попова назвала удовлетворительным состояние пациентов с омикрон-штаммом коронавируса

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Состояние всех инфицированных омикрон-штаммом коронавируса в России удовлетворительное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова назвала удовлетворительным состояние пациентов с омикрон-штаммом коронавируса
  • Reuters

«Клиническое состояние всех пациентов с «омикроном» удовлетворительное», — сказала она в комментарии РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлено 25 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Всего за сутки в России выявили 28 486 случаев COVID-19.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев и директор детского медицинского центра пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории Мария Снегоцкая напомнили о пользе климатотерапии для переболевших коронавирусной инфекцией.

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