Попова назвала удовлетворительным состояние пациентов с омикрон-штаммом коронавируса

Состояние всех инфицированных омикрон-штаммом коронавируса в России удовлетворительное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Клиническое состояние всех пациентов с «омикроном» удовлетворительное», — сказала она в комментарии РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлено 25 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Всего за сутки в России выявили 28 486 случаев COVID-19.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев и директор детского медицинского центра пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории Мария Снегоцкая напомнили о пользе климатотерапии для переболевших коронавирусной инфекцией.