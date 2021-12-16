В России за сутки выявили 28 486 случаев коронавируса

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За сутки в России выявили 28 486 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 131 646 случаев COVID-19.
В России за сутки выявили 28 486 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне стало известно о 28 363 заболевших.

За сутки в России умерли 1133 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1142 пациента. Общее число летальных исходов — 294 024.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 876 788 пациентов. За сутки выздоровели 37 155 человек, накануне — 35 633.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что все переболевшие и вакцинированные от коронавируса должны ревакцинироваться не позднее чем через шесть месяцев, чтобы остановить распространение штамма «омикрон».

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