Мишустин: уровень газификации в России превысил 72%

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что уровень газификации в России превысил 72%.
Мишустин: уровень газификации в России превысил 72%
  • РИА Новости

Уточняется, что правительство смогло изменить подход к решению вопроса газификации.

«Рассчитываем, что в итоге будут существенно улучшены условия почти в 3 млн частных домов, что поддержит темпы газификации страны в целом. Сейчас этот показатель уже превышает 72%», — приводит его слова пресс-служба кабмина в Telegram.

В ноябре сообщалось, что в рамках программы социальной газификации в Московской области построили 450 км новых газораспределительных сетей в текущем году и планируют достроить ещё 150 км до января 2022-го.

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