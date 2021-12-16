Мишустин: уровень газификации в России превысил 72%

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что уровень газификации в России превысил 72%.

Уточняется, что правительство смогло изменить подход к решению вопроса газификации.

«Рассчитываем, что в итоге будут существенно улучшены условия почти в 3 млн частных домов, что поддержит темпы газификации страны в целом. Сейчас этот показатель уже превышает 72%», — приводит его слова пресс-служба кабмина в Telegram.

В ноябре сообщалось, что в рамках программы социальной газификации в Московской области построили 450 км новых газораспределительных сетей в текущем году и планируют достроить ещё 150 км до января 2022-го.