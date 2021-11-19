В Подмосковье построили 450 км газопроводов в 2021 году

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В рамках программы социальной газификации в Московской области построили 450 км новых газораспределительных сетей в текущем году и планируют достроить ещё 150 км до января 2022-го.
В Подмосковье построили 450 км газопроводов в 2021 году
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сейчас мы находимся на финальной стадии строительства. В этом году по президентскому проекту уже построено 450 км газопроводов, и до января мы завершим строительство ещё 150 км. Новые сети позволят 40 тыс. жителей региона бесплатно получить газ до границ земельных участков», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Отмечается, что благодаря проведённой работе к настоящему времени в регионе охвачено около 10,5 тыс. домовладений.

Как ранее сообщал телеканал НТВ, в августе к газоснабжению подключили ещё два отдалённых населённых пункта в Ростовской области.

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