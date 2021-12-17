В России предложили объединить часть функций «Госуслуг» с соцсетями

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил внедрить части функций портала «Госуслуги» на платформу «Вконтакте» для российских пользователей. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении RT.

По словам Петрова, в последние годы роль и значение социальных сетей в жизни рядовых граждан значительно возросли. Через социальные сети граждане осуществляют коммуникацию, узнают последние важные новости, получают информацию, обучаются и даже зарабатывают себе на жизнь.

«Прошу вас рассмотреть идею о внедрении части функций справочно-информационного портала «Госуслуги» на платформу «ВКонтакте» для российских пользователей. Такой шаг позволит получить уникальный набор сервисов для российской социальной сети, а также поможет в процессе цифровизации отечественной экономики», — говорится в обращении.

По мнению Петрова, подобная коллаборация дала бы пользователям возможность с большим удобством оплачивать, например, автомобильные штрафы, пошлины, получать нужную справочную информацию и производить коммуникацию с государственными органами власти.

«Помимо этого, такой вид государственного-частного сотрудничества стал бы ускорителем перехода российских пользователей социальной сети на постоянное использование государственных цифровых сервисов. Также, помимо очевидных плюсов, такое содружество стало бы пробным шагом государства по наведению порядка в соцмедиа и борьбой с излишней анонимностью на просторах интернета, что стало бы причиной снижения уровня киберпреступности в Российской Федерации», — добавил Петров.

В сентябре мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве в 2021 году перевели в электронный вид почти 90% всех соцуслуг.