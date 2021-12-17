В России предложили объединить часть функций «Госуслуг» с соцсетями

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Александра Самсоненко
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил внедрить части функций портала «Госуслуги» на платформу «Вконтакте» для российских пользователей. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении RT.
В России предложили объединить часть функций «Госуслуг» с соцсетями
  • РИА Новости

По словам Петрова, в последние годы роль и значение социальных сетей в жизни рядовых граждан значительно возросли. Через социальные сети граждане осуществляют коммуникацию, узнают последние важные новости, получают информацию, обучаются и даже зарабатывают себе на жизнь.

«Прошу вас рассмотреть идею о внедрении части функций справочно-информационного портала «Госуслуги» на платформу «ВКонтакте» для российских пользователей. Такой шаг позволит получить уникальный набор сервисов для российской социальной сети, а также поможет в процессе цифровизации отечественной экономики», — говорится в обращении.

По мнению Петрова, подобная коллаборация дала бы пользователям возможность с большим удобством оплачивать, например, автомобильные штрафы, пошлины, получать нужную справочную информацию и производить коммуникацию с государственными органами власти.

«Помимо этого, такой вид государственного-частного сотрудничества стал бы ускорителем перехода российских пользователей социальной сети на постоянное использование государственных цифровых сервисов. Также, помимо очевидных плюсов, такое содружество стало бы пробным шагом государства по наведению порядка в соцмедиа и борьбой с излишней анонимностью на просторах интернета, что стало бы причиной снижения уровня киберпреступности в Российской Федерации», — добавил Петров.

В сентябре мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве в 2021 году перевели в электронный вид почти 90% всех соцуслуг.

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